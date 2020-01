Cancro e cinque sostanze chimiche. Una nuova monografia IARC (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una è stata classificata come probabilmente cancerogena, altre tre come possibilmente cancerogene; la quinta è "non classificabile per la sua cancerogenicità". di Cristina Da Rold Nel novembre del 2019, un gruppo di lavoro di 13 scienziati provenienti da otto paesi si è riunito presso l'Agenzia internazionale per la ricerca sul Cancro (IARC) a Lione per completare la valutazione della cancerogenicità di cinque sostanze chimiche ad alto volume di produzione, che hanno usi (...) - Scienza e Tecnologia / Cancro, Tumore, , sostanze cancerogene feedproxy.google

