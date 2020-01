Can Yaman verso il ritorno in tv come inviato de L’Isola dei Famosi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato i cuori di molte telespettatrici, le quali hanno potuto ammirare l’affascinante 30enne nell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Yaman sta riscuotendo i frutti del successo della serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in onda su Canale 5. Sullo stesso canale potrebbe presto tornare in una nuova veste, molto più appariscente. Can Yaman soffia il posto ad Alvin? Nella Mediaset si riflette sul rilancio de L’Isola dei Famosi, affossata dopo un’edizione segnata da scandali e accuse, soprattutto contro la produzione e la conduttrice, Alessia Marcuzzi. Una delle carte che il nuovo corso sembra considerare è la promozione di Yan Camal a inviato del reality: l’attore ha riscosso molto successo a C’è Posta per Te, dove ha aiutato una giovane donna. A farne le spese potrebbe essere Alvin, inviato per 2 anni, che sebbene molto amato l’anno ... thesocialpost

