Can Yaman inviato all’Isola dei Famosi 2020? L’indiscrezione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’isola dei Famosi: Can Yaman prenderà il posto di Alvin come inviato? L’isola dei Famosi partirà molto probabilmente a fine febbraio con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Anche se al momento i riflettori sono puntati sul Grande Fratello Vip, presto il giovedì sera di Canale5 potrebbe tornare a mostrare la vita dei naufraghi in Honduras tra lotta alla sopravvivenza, convivenza forzata, liti e sfide. In questi giorni sono molte le indiscrezioni riguardo ai concorrenti, gli opinionisti e il possibile inviato dell’Isola dei Famosi 2020. In base al gossip lanciato oggi sul numero in uscita del settimanale Chi, sembrerebbe che il nuovo inviato del reality potrebbe essere un attore turco, molto conosciuto in Italia: Can Yaman reduce dal successo di Bitter Sweet. “Scalda i motori l’Isola dei Famosi, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde ... lanostratv

