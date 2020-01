Campidoglio: a breve nuove telecamere per combattere roghi tossici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “A Roma contro i roghi tossici a breve arriveranno nuove telecamere con sensori a infrarossi. In questo modo, per gli agenti della Polizia Locale sara’ possibile intervenire tempestivamente, quasi in tempo reale”. “La sindaca Virginia Raggi ha spiegato che il contrasto a questo fenomeno che minaccia la salute dei cittadini richiede diverse azioni di sistema e un ampio ventaglio di interventi a piu’ livelli. Per questo si e’ pensato di introdurre una novita’ tecnologica: tra poco sara’ infatti chiuso un bando di gara legato alla videosorveglianza, che consentira’ di acquistare sensori a infrarossi in grado di rilevare le fonti di calore”. “Le nuove telecamere saranno collocate presso Castel Romano, via Candoni, via Lombroso, la Barbuta, via di Salone, via Salviati. Per la Sindaca si tratta di uno strumento che ... romadailynews

