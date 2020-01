Camorra, agli arresti agente penitenziario: “Portava fuori dal carcere pizzini con gli ordini del boss Lo Russo in cambio di soldi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Due “pizzini” scritti dal boss di Camorra e ricompensati 3000 euro l’uno. Foglietti utili a veicolare all’esterno gli ordini di Antonio Lo Russo, detenuto al 41 bis all’Aquila nei mesi successivi alla sua cattura, avvenuta a Nizza nell’aprile 2014. Con questa accusa, che il codice definisce “corruzione continuata ed aggravata dal metodo mafioso”, è stato arrestato un agente della Polizia penitenziaria originario di Ottaviano, Luigi Cossentino. Si sarebbe messo a disposizione di Lo Russo per fare il postino dei suoi messaggi. In un caso avrebbe consegnato il foglio soltanto dopo aver ricevuto la somma di denaro. Cossentino è stato messo agli arresti domiciliari, ritenuti sufficienti dal gip di Napoli Emilia Di Palma. Il secondino era in servizio nel carcere di Spoleto, dunque secondo il giudice esiste “un attuale e concreto pericolo che lo stesso commetta i gravi ... ilfattoquotidiano

