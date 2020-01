Cambio euro-dollaro: quotazione e scenari 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cambio euro-dollaro: quotazione e scenari 2020 Cambio euro-dollaro: quotazione e scenari 2020 Dall’osservazione dei diversi fenomeni economici e dalle analisi a consuntivo oltre che previsionali per l’anno appena iniziato, ci si può soffermare sul Cambio euro-dollaro e su come evolverà in questo 2020. Certamente non si esce dal migliore degli scenari, avendo il Cambio toccato un minimo record soltanto due mesi fa con l’1,0878 euro per dollaro statunitense scambiato. Questo può spostare facilmente il ragionamento da un livello economico-commerciale ad uno di tipo politico, sufficientemente esonerato da questioni più formalmente tecniche. Trump e la politica economica divisa tra accordi e fasi di stallo È proprio sotto la presidenza Trump che il Cambio euro-dollaro è passato dal suo picco di 1,22 circa nel mese di Febbraio 2018 ai livelli odierni oscillanti ... termometropolitico

albemustang27 : RT @Gitro77: La produttività italiana inizia a calare a metà degli anni 90, con l'inizio degli avanzi primari (UE) e del cambio fisso (euro… - justfastF1 : RT @Gitro77: La produttività italiana inizia a calare a metà degli anni 90, con l'inizio degli avanzi primari (UE) e del cambio fisso (euro… - badgalriirii3 : @micdoingthings antigraffio, antiscivolo, subacquea, mi trovo benissimo anche perché ho il telefono da due anni e l… -