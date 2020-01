California Bakery è in crisi: la famosa catena dolciaria rischia la chiusura (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il paradiso dolciario in perfetto stile Usa, California Bakery, rischia di chiudere per sempre i battenti dopo ben 25 anni di attività in città. Il primo punto vendita ha aperto nel 1995, in corso Concordia, ma nel dicembre 2019 il tribunale di Milano ha dichiarato fallita la società. Le srl italiane del marchio hanno chiesto di poter accedere al concordato preventivo per scongiurare il fallimento e provare quindi a risanare l’azienda. Futuro incerto per ben 150 dipendenti. California Bakery è in crisi La Bakery è entrata nel cuore dei milanesi che stanno accogliendo la notizia del rischio chiusura con grande dispiacere. Da un solo punto vendita, California Bakery ha letteralmente moltiplicato il suo impero con 8 sedi presenti in diverse zone della città e una addirittura a Bergamo Alta, con un totale di 150 dipendenti. Ad oggi, tuttavia, il colosso dolciario rischia davvero il ... notizie

voicesnumb : california bakery in crisi però quando mi è capitato di andare a fare brunch la domenica c'era sempre la fila fuori mortacci vostra - Affaritaliani : Fallimento California Bakery: tentativo di concordato preventivo - presidentegio : RT @emrato: Strano con quei prezzi, costerebbe meno andare a Los Angeles a prendere un hamburger e tornare California Bakery, il forno d'A… -