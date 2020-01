Calciomercato Milan: agente di Paquetà in sede, il punto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’agente di Lucas Paquetà è entrato a Casa Milan per parlare del futuro del suo assistito, che piace molto a Leonardo L’agente di Lucas Paquetà, Uran, è entrato a casa Milan pochi minuti fa per incontrare la dirigenza rossonera e discutere del futuro del suo assistito. Paquetà piace al Paris Saint-Germain di Leonardo, ma la proposta di portarlo a Parco dei Principi non ha ancora convinto la società meneghina. Il colloquio tra le parti potrebbe chiarire in un senso o nell’altro il futuro del brasiliano. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

