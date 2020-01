Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba di Pellegatti, il Milan tenta il colpo. Le mosse di Parma e Samp (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Calciomercato Juventus, dalla Germania spaventano i bianconeri: occhi su un attaccante NOME e DETTAGLI La bomba di Pellegatti – Carlo Pellegatti lancia la bomba di Calciomercato, nel dettaglio si parla con insistenza di uno scambio tra Juventus e Milan. Le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi, i bianconeri sono primi e hanno intenzione di confermarsi in zona scudetto, i rossoneri sono in risalita e puntano la qualificazione in Champions League, l’arrivo di Ibrahimovic ha portato gli effetti sperati e sono in arrivo altri innesti per aumentare la qualità di una squadra fino a qualche settimana fa in crisi dal punto di vista mentale e tecnico. Sul suo canale Youtube Pellegatti ha parlato delle voci su ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi: la bomba di #Pellegatti ?? il #Milan tenta il colpaccio, le mosse di #Parma e… - FCInterLove : @it_inter Ma che cazzo citate a fare uno che prende le notizie di un altro (quello si, esperto di calciomercato) e le da a sua volta? - WonderfulRose_ : @vane___96 Sì, io solo a leggere le notizie di calciomercato, anche se non sempre attendibili, mi viene da piangere… -