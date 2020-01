Calciomercato, la raffica della notte – Due calciatori proposti al Milan, nuove idee per Roma e Fiorentina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non si ferma il Calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. La Fiorentina ha una nuova idea per la difesa. In caso di partenza di Ceccherini, tutto su Pisacane. Giornata di incontri nella sede del Milan. proposti, tra gli altri, il centrocampista classe ’99 del Benfica Florentino e il fantasista argentino Matias Zaracho, classe ’98. Valutazioni in corso per i rossoneri. Calciomercato, agente nella sede del Milan. Doppia operazione della Samp, difensore per Genoa e Parma e sorpresa Udinese Nuova idea per la Roma. Con Politano diretto a Napoli, i giallorossi stanno sondando il terreno con l’Herta Berlino per Dilrosun, olandese classe ’98. Cessioni ... calcioweb.eu

