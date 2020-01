Calciomercato Juventus: per Tonali nuova proposta al Brescia, con giocatori Primavera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sandro Tonali è valutato dal presidente Cellino, almeno 50 milioni di euro. Per la Juventus si tratta di un obiettivo sensibile sin dalla scorsa estate e adesso Paratici è tornato alla carica per gennaio, proponendo anche qualche giovane Primavera. L'intento è strappare una opzione evitando l'asta al rialzo della prossima estate. fanpage

