Calciomercato Juventus, clamoroso “Bild”: Douglas Costa, addio a gennaio! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a riportare a casa Douglas Costa. L’esterno brasiliano sarebbe una pedina graditissima ai senatori del club, e l’affare potrebbe entrare nel vivo già nella prossima settimana. Tuttavia, difficilmente Paratici potrebbe decidere di avvallare il tentativo del Bayern Monaco già a cavallo dei prossimi giorni. Douglas Costa, salvo clamorosi colpi di scena resterà a Torino almeno fino al termine della stagione. Calciomercato Juventus, cessione Douglas Costa: poco tempo per valutare alternative Douglas Costa non lascerà la Juventus per un semplice motivo: Paratici non avrà a disposizione tantissimo tempo per cercare un degno sostituto dell’esterno brasiliano, aspetto che starebbe frenando sul nascere il possibile addio del brasiliano. Leggi ... juvedipendenza

DiMarzio : Trattativa tra #Barcellona e #Juventus in stand-by per lo scambio #Rakitic-#Bernardeschi. Blaugrana che trattano… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari sempre più vicino a #Pjaca della #Juventus - tuttosport : Bild: '#Juve, il #BayernMonaco vorrebbe indietro #DouglasCosta' -