Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter, pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Proseguono senza sosta le trattative di Calciomercato. Diverse le operazioni definite nelle ultime ore, altre sono in attesa di sviluppi. Le novità. Atalanta – Altro movimento in entrata nel Calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore laterale classe 2000, nazionale delle giovanili azzurre, cresciuto nel Milan e acquistato dai francesi l’anno scorso. Bologna – I felsinei stanno per riportare in Italia Yuto Nagatomo, ex terzino dell’Inter. Il giapponese milita attualmente nel Galatasaray. Cagliari – Il Cagliari sta per chiudere la trattativa con la Juve per Marko Pjaca: prestito di 18 mesi a 1.5 milioni di euro e diritto di riscatto a 12. Per la difesa ... calcioweb.eu

TMit_news : Lo strano caso di Roger #Ibanez: quando 1 minuto in A e 19 in Champions bastano per raddoppiare il prezzo ?? Per il… - calciomercatoit : ??Dalla Turchia: accordo tra il #Bologna e #Nagatomo????! ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Il Bologna chiede un giocatore all'Inter per gennaio: Non solo il Verona sulle tracce di Federico...… -