Calciomercato Genoa, vicino l'arrivo di Masiello. I dettagli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Genoa, vicino l'arrivo di Andrea Masiello dell'Atalanta. Per il difensore si tratta di un ritorno in rossoblu Andrea Masiello potrebbe essere il rinforzo per la retroguardia di Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe vicinissimo l'accordo tra Genoa e Atalanta per il difensore. I due club si sarebbero accordati per una cessione a titolo definitivo sulla base di due milioni di euro. Per Masiello si tratterebbe di un ritorno al Genoa: il difensore aveva vestito la maglia rossoblù già nel 2007/08.

