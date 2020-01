Calciomercato Fiorentina, Sottil niente prestito: rinnovo fino al 2024 con opzione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Riccardo Sottil e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il rinnovo. L'ala gigliata resterà a Firenze fino a fine stagione e oltre: nessun prestito al'orizzonte. Pradè ha confermato l'accordo: contratto prolungato fino al 2024 e un'opzione per un altro anno: "Il mio obiettivo è confermarmi in viola" fanpage

DiMarzio : La #Fiorentina pensa a #Mandragora per il centrocampo - DiMarzio : #Pedro al #Flamengo, operazione conclusa: i dettagli | #Calciomercato #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina-#Pedro, possibile addio: il #Flamengo sul brasiliano -