Calciomercato 22 gennaio: Politano-Napoli, sorpassata la Roma. Juve-Inter, duello per Chong. Milan, Suso dice addio! Cagliari, Pjaca ha detto sì (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato 22 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell'attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JuveNTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena …

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Eriksen, accordo raggiunto. Il giocatore è atteso in Italia a inizio settimana - DiMarzio : #Calciomercato | Trattativa soltanto da formalizzare: il #Napoli ha chiuso per #Politano - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile acquisto a sorpresa per la #ASRoma: si tratta Carles #Perez del #Barcellona -