Calcio in tv oggi e stasera: Coppa Italia, Juventus-Roma in chiaro. Serie C con Reggina e Bari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio: le partite di Calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Juventus-Roma in campo per i quarti di Coppa Italia. Premier League, giocano Tottenham e Manchester United. In Francia in campo il PSG per la Coupe de Ligue. Ricco turno infrasettimanale in calendario per la Serie C. fanpage

Gazzetta_it : #Gattuso guarda avanti: 'Nel mio #Napoli voglio ancora il veleno che ho visto oggi' #NapoliLazio #CoppaItalia… - juventusfc : La sfida di calcio-tennis oggi al JTC ??? Spoiler alert: include un canestro di Coccolo ?? ??… - UEFAcom_it : RONALDINHO ???? Oggi nel 2018 @10Ronaldinho ha dato l'addio al calcio ?? Quanto vi manca??? #UCL -