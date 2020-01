Calabria, 'ndrangheta: aumenta allerta scorta per Gratteri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuove minacce delle cosche al procuratore, sotto protezione da oltre trenta anni. Per gli inquirenti i boss hanno già ingaggiato il killer. Un mese fa l'intercettazione: "È un morto che cammina" repubblica

matteosalvinimi : In partenza! Tornerò in Calabria la prossima settimana, intanto mi porto a Milano un frutto di questa terra e il l… - AndreaOrlandosp : Salvini dice che il Pd nazionale in Calabria non c’è. Siamo qui a Vibo con Nino DeMasi imprenditore minacciato dall… - PaviaDario : E dulcis in fundo, l'incidente diplomatico con la Tunisia <3 P.S.: Matteo, domenica si vota in Emilia ma anche in… -