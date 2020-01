Bullismo e cyberbullismo, incontro con la Polizia postale all’istituto “Le Streghe” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il cyberBullismo con il suo impatto devastante sull’integrità psico-fisica delle vittime è tra le cause “emergenti” di dispersione scolastica. Il fenomeno non conosce tregua, malgrado da anni il sistema dell’istruzione sia impegnato a contrastarlo anche con iniziative di rete promosse a livello locale, regionale e nazionale. Malgrado la grande visibilità che il tema ha avuto negli ultimi anni, tra gli studenti adolescenti è ancora facile notare una scarsa consapevolezza circa il “peso”, le conseguenze e i risvolti, anche penali, di determinate condotte. Le giovani vittime, poi, spesso non sanno come e a chi chiedere aiuto. Ecco perché questa mattina presso la sede centrale dell’istituto alberghiero “Le Streghe” di Benevento, in via Santa Colomba, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato, si è ... anteprima24

