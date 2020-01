Brexit, ok dal Parlamento. Boris Johnson esulta: addio all’Ue il 31 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) «Si era pensato che non avremmo mai tagliato il traguardo, ma ce l’abbiamo fatta». Boris Johnson esulta, la Brexit s’ha da fare e si farà in tempo, se così si può dire, visto le varie estensioni chieste dal Parlamento britannico e approvate dall’Unione europea. Ma, dopo il voto di mercoledì in Parlamento, che ha approvato definitivamente l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la data della Brexit è confermata il 31 dicembre (alle 23 orario britannico, mezzanotte sul continente). «Ora possiamo lasciarci alle spalle 3 anni di divisioni e recriminazioni e concentrarci su un futuro esaltante con scuole e ospedali migliori, strade più sicure e opportunità estese a ogni angolo del nostro Paese», dichiara Johnson. Le prossime tappe Dopo circa tre anni e sette mesi dal referendum del 2017, il Parlamento ha approvato ... open.online

Davni10 : RT @Davni10: Dal Mississippi alla Puglia: ecco il filo rosso che unisce Mimmo Parisi all’internazionale sovranista -