Brad Pitt e Jennifer Aniston, Angelina Jolie furiosa: “Irrispettoso” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tutto il mondo del gossip e dello spettacolo è in fibrillazione per quella che, potenzialmente, potrebbe essere la notizia del 2020: il ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Tutti, tranne una: Angelina Jolie. La (seconda) ex moglie del divo di Hollywood, stando a quanto riportato sulle pagine del Sun, sarebbe rimata delusa dalle parole pronunciate dall’uomo in occasione della cerimonia di premiazione degli Screen Actors Guild Awards, nonché dell’atteggiamento avuto. L’attore, infatti, è stato insignito del premio come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood. La Aniston, invece, di quello come Miglior attrice in una serie drammatica per The Morning Show. La reazione all’incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston Che l’incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, ad anni di distanza dalla fine del loro matrimonio, potesse ... velvetgossip

