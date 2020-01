Brad Pitt abbraccia Jennifer Aniston, ma Angelina Jolie non ci sta: “Irrispettoso” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Brad Pitt abbraccia Jennifer Aniston ai Sag Awards, ma la ex Angelina Jolie non gradisce la reunion. A svelare il retroscena una fonte vicina all’attrice che ha svelato al The Sun la sua reazione di fronte all’incontro. Brad e Jennifer si sono incontrati nel corso della manifestazione in cui entrambi hanno ricevuto un premio. Il primo a salire sul palco dei Sag Awards è stato Pitt che ha tenuto un discorso molto ironico che ha fatto ridere il pubblico e in particolare l’ex Jennifer Aniston. “Siamo onesti- ha detto parlando del suo ruolo in C’era una volta a … Hollywood -: era una parte molto difficile. Il mio è un personaggio che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con la moglie. Per me è stato un grandissimo sforzo”. Le parole del divo non sono affatto piaciute ad Angelina che ha criticato duramente il discorso dell’ex marito. Come è noto ... dilei

reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - JamesLucasIT : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt sfotte Quentin Tarantino per il suo celebre feticismo. - biancacorrocher : ?? NO NO NO e poi NO a Brad Pitt e Jennifer Aniston! ?? -