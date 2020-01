Bosch-Ceres Power - Si rafforza la collaborazione per i sistemi fuel cell (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Bosch ha aumentato la propria partecipazione nella Ceres Power, azienda britannica specializzata nella produzione di tecnologie fuel cell, passando dal 3,9% a circa il 18% attraverso la sottoscrizione di nuove azioni.Loperazione. In seguito a questo nuovo accordo, entrambe le aziende prevedono di migliorare lo sviluppo e la distribuzione della tecnologia Steelcell, realizzata dalla Ceres e destinata a molteplici applicazioni: dalle piccole centrali elettriche alle fabbriche, passando per i punti di ricarica destinati ai veicoli a emissioni zero. Si tratta di unoperazione che porterà la Bosch a investire un totale di circa 90 milioni di euro e che consentirà allazienda di nominare un amministratore non esecutivo allinterno del consiglio di amministrazione della Ceres Power.Il precedente. Dallagosto del 2018, le due società lavorano insieme allo sviluppo di tecnologie per le celle a ... quattroruote

dinoadduci : Bosch-Ceres Power - Si rafforza la collaborazione per i sistemi fuel cell -