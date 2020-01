Borsa italiana, come se la stanno cavando le società calcistiche? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fortemente influenzati dall’evoluzione delle prestazioni sportive delle società calcistiche cui fanno riferimento, le azioni quotate in Borsa italiana di Juventus, Lazio e Roma, continuano a riflettere l’andamento dei rispettivi team. In questo contesto in cui swap e calciomercato sembrano fondersi, come se la stanno cavando le principali società calcistiche italiane quotate nel mercato regolamentato? Juventus Cominciamo con la Juventus. I pluri-campioni d’Italia, al momento in cui scriviamo, hanno le loro azioni quotate a 1,221 euro. Nonostante il buon andamento delle prestazioni calcistiche, con gli uomini di Sarri che si sono laureati da poco campioni d’inverno, veleggiando verso un nuovo possibile Scudetto, oggi le quotazioni del titolo bianconero viaggiano su livelli minimi dell’anno. La prestazione a un mese è negativa per il 2,63%, quella a sei mesi del 16,30%, quella ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Borsa italiana, come se la stanno cavando le società calcistiche? - - BisottoGiorgio : @EL10juve @fRa_gAv @falsario80 I nostri bilanci vanno molto bene grazie..del resto non l’abbiamo chiesto noi l’aume… - zazoomblog : BORSA ITALIANA OGGI- Chiusura a -058% Saipem a -398% 22 gennaio 2020 - #BORSA #ITALIANA #OGGI- #Chiusura -