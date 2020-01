«Borgonzoni ha competenze amministrative?», e il leghista Molteni risponde: «Presumo di sì» | VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Presumere. È questa la chiave di violino che accompagna lo spartito della candidatura di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna. Lo ha dichiarato il deputato del Carroccio Nicola Molteni a Otto e Mezzo, su La7. Incalzato dalle domande di Gianrico Carofiglio, l’esponente del partito di Matteo Salvini non è riuscito a dare una risposta certa sulle «competenze amministrative» della candidata leghista in Emilia-Romagna. Il buio oltre la siepe, in pratica. LEGGI ANCHE > Sinisa Mihajlovic fa il tifo per Salvini e Borgonzoni in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, infatti, è nel mirino delle critiche non in quanto donna – come, invece, la Lega vuol far credere rilanciando invettive contro gli oppositori -, ma in quanto esponente politica che nel corso della sua lunga e infinita campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna (il cui rivale più accreditato è il presidente uscente, ... giornalettismo

Beatric09656317 : RT @Enrico_Ielasi64: @NicolaMolteni ad #ottoemezzo non risponde alla domanda di @GianricoCarof :ma la #Borgonzoni che competenze possiede e… - giornalettismo : #Carofiglio: 'Ma #Borgonzoni ha competenze amministrative?'. Il deputato della #Lega, Nicola #Molteni, A… - ELENAGORINI2 : RT @VivianaDesio: L'assenza I sorrisi Il mantenere una posizione marginale rispetto al maschio Le foto con animaletti teneri, da coccolare… -