Bologna, parla il presunto spacciatore accusato da Salvini: “Non è vero, come si sono permessi?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È un diciassettenne di origine tunisina il presunto spacciatore accusato da Salvini al citofono di casa dei suoi genitori, in diretta su Facebook: “In passato ho fatto di tutto e di più, ma ora sono un ragazzo normale che va a scuola, non mi manca nulla. I miei genitori? Ci sono rimasti male. La signora che ha portato Salvini? Ora la denuncio”. fanpage

