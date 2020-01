“Boicottiamo Junior Cally”: l’appello di Maria Antonietta Rositani, ustionata dal marito (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Maria Antonietta Rositani, ricoverata da oltre 10 mesi al Policlinico di Bari per le ustioni riportate sul 50% del corpo, denuncia all’AGI il rapper Cally. Maria Antonietta Rositani, ricoverata da oltre 10 mesi al Policlinico di Bari per le ustioni riportate sul 50% del corpo, provocategli dal marito violento interviene per chiedere a gran voce … L'articolo “Boicottiamo Junior Cally”: l’appello di Maria Antonietta Rositani, ustionata dal marito proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

