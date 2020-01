Bimbo autistico escluso dalla recita natalizia: Azzolina convoca la famiglia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lucia Azzolina: la ministra della Scuola ha convocato a Roma la famiglia del Bimbo escluso dalla recita di Natale di un istituto di Afragola. La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, vuole approfondire un episodio che un mese fa ha destato molta indignazione, ovvero la storia proveniente da una scuola privata di Afragola, dove un Bimbo di 5 anni con ritardo cognitivo e sospetto autismo (sono in corso le indagini dei medici) è stato escluso dalla recita di Natale. Dopo quell’episodio a dir poco increscioso, la famiglia del piccolo ha optato per un cambio di scuola, trasferendolo alla Marconi (sempre ad Afragola). Ed è notizia di oggi, come riporta “Il Mattino”, la convocazione a Roma della famiglia del bambino da parte della ministra per la Scuola, Lucia Azzolina: “Il ministro deve dare una scossa – dichiara la mamma del piccolo – deve farlo per mio figlio e per tutti i ... 2anews

