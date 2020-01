Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2020: si rinnova la sfida tra Johannes Bø e Fourcade (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da consuetudine l’ultima tappa del mese di gennaio va in scena ad Anterselva. Tuttavia in questo 2020 la località altoatesina ospiterà i Mondiali, pertanto la sua abitudinale collocazione in calendario viene presa da Pokljuka, che conferma il proprio ruolo di jolly. In Slovenia tornerà in azione dopo due settimane di pausa il fresco papà Johannes Bø. Dunque si rinnoverà la sfida con il suo grande rivale Martin Fourcade. Pokljuka ha fatto il proprio ingresso nel programma del circuito maggiore nel 1992, ma non ha mai trovato collocazione fissa. Generalmente, vi si gareggia in dicembre, tuttavia spesso è stata posizionata a marzo e di tanto in tanto ha preso il posto di tappe storiche deputate a ospitare i Mondiali. In questo 2019-’20 si ripete esattamente la stessa situazione del 2006-’07, così come dell’inverno 2018-’19 quando invece la location nei pressi della cittadina di ... oasport

ItaliaTeam_it : DORO!!! ???? In Coppa del Mondo Dorothea #Wierer è terza nella sprint di Ruhpolding! #ItaliaTeam #RUH20 #biathlon - AlainChivilo : I mondiali di #biathlon in chiaro per tutti, in Italia, sulla Rai dal 13 al 23 febbraio, #anterselva Forza Doro !!… - LucaMercanti1 : Biathlon: terza chiamata in Coppa del Mondo per Michela Carrara -