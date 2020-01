Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e sfida Federica Panicucci: cosa farà (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bianca Guaccero sfida Federica Panicucci e dice addio a Detto Fatto: il nuovo progetto La scorsa settimana il settimanale Chi ha Fatto sapere del passaggio di Bianca Guaccero a Sky. Nel nuovo numero in edicola questa settimana, invece, la rivista di chi ha svelato il nuovo e concreto progetto di Bianca Guaccero: lascia Detto Fatto e abbandonerà definitivamente la Rai per condurre un nuovo programma su TV8. Subentrata due anni fa al posto di Caterina Balivo che ha iniziato a condurre Vieni da Me su Rai1, Bianca Guaccero si è fatta apprezzare sin da subito e ha raccolto molti consensi, anche se gli ascolti non sono stati dalla sua parte. Partiti bene, qualcosa sembra poi non aver funzionato e le puntate di Detto Fatto hanno iniziato a registrare massimo il 5% di share. La conduttrice sfiderà Federica Panicucci con una trasmissione in onda nella stessa fascia oraria di Mattino ... lanostratv

