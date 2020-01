Ben presto Google Task verrà integrato all’interno di un’altra app di Google (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il data mining di una nuova versione di Google Task mostra riferimenti ad una futura integrazione all'interno di Google Hangouts L'articolo Ben presto Google Task verrà integrato all’interno di un’altra app di Google proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Giorgiolaporta : Dopo aver vietato la diffusione dei #sondaggi, ben presto vieteranno di diffondere anche le piazze piene di… - osservatore69 : @lucianaromano19 Grazie presto fatto se sono in cortiletto a volte dormono in garage .Ora vedo .Come sentono porta… - AngelaBoffa69_ : RT @Giorgiolaporta: Dopo aver vietato la diffusione dei #sondaggi, ben presto vieteranno di diffondere anche le piazze piene di #Salvini e… -