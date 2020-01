Beautiful, anticipazioni USA: Sally non accetta che Wyatt la lasci di nuovo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Wyatt Spencer non verrà messo da Sally nelle condizioni di lasciarla con facilità. Il figlio di Bill e Quinn ha riconosciuto di avere in testa solo un futuro con la sua ex, ovvero Flo. Già da un po’ il ragazzo aveva addolcito la propria posizione nei confronti della giovane Fulton, resasi complice dello scambio di culle attorno a Beth; per Wyatt, Flo si è riscattata da quella brutta storia donando a Katie un rene che le ha salvato la vita e la stessa Logan ha chiesto a Bill e a Donna di perdonare la figlia di Storm e accettarla nella loro famiglia. Spinto dunque dal fatto che Flo si sia redenta agli occhi dei familiari, Wyatt si è sentito libero di riprendere la storia con lei. Ciò richiede ovviamente che lui rompa il fidanzamento con Sally ma, stando alle anticipazioni americane, non solo Wyatt si troverà in difficoltà nel dover ... tvsoap

