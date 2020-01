BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 23 gennaio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 23 gennaio 2020: Flo (Katrina Bowden) firma i documenti, ma cerca di avere da Carter (Lawrence Saint-Victor) informazioni su come funzioni la legge per una madre che cede in adozione la propria bambina. Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) affrontano una visita con la ginecologa per assicurarsi che il distacco della placenta non abbia avuto conseguenze sulle future possibilità della ragazza di concepire e portare a termine una gravidanza. Taylor (Hunter Tylo) informa Ridge (Thorsten Kaye) che l’adozione si sta formalizzando. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 23 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

