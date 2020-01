Beautiful, anticipazioni al 1° febbraio: Hope scopre che Steffy ha adottato una bambina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Beautiful, anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio. Liam informa Hope che Steffy ha deciso, e adottato, una bambina. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 26 gennaio al 1° febbraio. In queste puntate assistiamo alla scoperta, da parte di Hope, che Steffy ha adottato una bambina. E’ stato Liam a comunicarlo alla donna, che gli dice di andare da lei a vedere come vanno le cose, visto che Liam è il padre dell’altro bambino di Steffy. Inoltre scopriamo che il dottor Reese è riuscito a coprire i suoi debiti con i soldi dell’adozione. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Mentre la famiglia Forrester non sa come comportarsi con Hope e Liam, lui si trova a casa di Steffy per offrirsi come figura paterna per la neonata. Liam comunica a Hope che Steffy sta per adottare una neonata. Steffy va da Florence per la firma dei ... 2anews

