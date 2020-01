BCT, Ficarra e Picone al Teatro Romano: biglietti già in vendita online (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo fatto…25 anni”, è il titolo del nuovo spettacolo di Ficarra e Picone che arriva al BCT di Benevento, nello splendido scenario del Teatro Romano, il 9 luglio alle ore 21:00. Un tour teatrale che si snoderà in oltre cento tappe in giro per l’Italia e che prenderà il via il prossimo 2 maggio da La Spezia. Benevento è la prima tappa campana in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Da oggi i biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e dal 29 gennaio nelle prevendite abituali. Dopo il grande successo nelle sale con il loro ultimo film, Il Primo Natale, Ficarra e Picone scaldano i motori per il grande ritorno a Teatro, per celebrare i venticinque anni di sodalizio artistico con un tour teatrale importante che li vedrà protagonisti nelle più prestigiose venues della Penisola. ... anteprima24

