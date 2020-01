Basket, la Dinamo Sassari già qualificata affronta lo Strasburgo nella 12ma giornata di Basketball Champions League (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Torna in campo stasera la Dinamo Sassari per il suo match della 12esima giornata di Basketball Champions League contro i francesi dello Strasburgo. Il Banco di Sardegna ha già agguantato la qualificazione matematica alla prossima fase, ma non per questo deve abbassare la guardia. Infatti, gli isolani si stanno giocando la testa del gruppo A con i turchi della Turk Telekom Ankara e, attualmente, ambedue i sodalizi hanno il record di 8 vittorie e 3 sconfitte. Nel caso, dunque, i sardi dovessero cadere stasera in casa dei transalpini, vedrebbero le loro chance di passare come primi del girone affievolirsi. Lo Strasburgo non è un avversario irresistibile, ad ogni modo. Al momento i transalpini occupano la penultima posizone del gruppo A e sono reduci da ben otto sconfitte consecutive tra campionato e coppa europea targata FIBA. Nel primo match stagionale giocato contro il Banco di Sardegna ... oasport

