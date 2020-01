Basket femminile, Eurolega 2020: Schio spettacolo, sbanca Montpellier ed è seconda nel girone! Venezia eliminata, corre per l’EuroCup (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Notte di Eurolega femminile, con l’undicesima giornata per due delle maggiori potenze del Basket italiano degli ultimi anni, con destini diversi. Il Famila Schio compie un’altra impresa, andando a vincere a Montpellier (o meglio a Lattes, appena fuori dall’ottava città più popolosa di Francia), sul campo del BLMA, con uno straordinario ultimo quarto, mentre la Reyer Venezia, pur lottando, deve cedere al Nadezhda di Orenburg abbandonando i sogni di quarti di finale. BLMA Montpellier-FAMILA Schio 60-73 (19-12, 35-32, 54-54) Nella metà iniziale del primo quarto nessuna delle due formazioni sembra poter davvero prendere il largo, con Gruda per le ospiti e Williams per le padrone di casa che fungono da punti di riferimento realizzativi. Lentamente, ma inesorabilmente, è proprio Williams a segnare il finale di periodo, che vede il BLMA portarsi avanti sul 19-12. Harmon e ... oasport

OA_Sport : Basket femminile, Eurolega 2020: Schio spettacolo, sbanca Montpellier ed è seconda nel girone! Venezia eliminata, c… - OA_Sport : Basket femminile: Alessandra Orsili, lesione del crociato anteriore. Stagione finita per la play di Lucca e dell’It… - BlackMa42941320 : @Val3ntjn4 Dai...Bello il Basket.. non lo seguo molto.. diciamo seguo la Germani Brescia e qualche volta guardo qua… -