Basket, Coppa Campania: la Miwa Energia tenta il colpaccio a Bellizzi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBellizzi (Sa) – La stagione super della Miwa Energia non si ferma al campionato ma riguarda anche la Coppa Campania. Insieme a Trinità Sala Consilina, infatti, è l’unica squadra di Serie C Silver ad essere ai quarti di finale di Coppa e domani sera affronterà il Basket Bellizzi già conosciuto durante il quadrangolare amichevole di invio stagione al PalaParente. La squadra salernitana milita nella categoria superiore, Serie C Gold, ed è la quarta forza del campionato forte delle 7 vittorie consecutive che la rendono la protagonista del momento. Dopo un avvio zoppicante, infatti, il Bellizzi ha preso quota e agguantato la posizione che merita grazie alle prestazioni di un roster di alto livello guidato dal Coach Antonio Sanfilippo e trascinato dalle guardie Andrea Iannicelli (’91), scuola Scandone con un passato all’ombra dell’Arco di ... anteprima24

