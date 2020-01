Basket, Brescia si impone in casa su Oldenburg per 70-67 e raggiunge Venezia in vetta al gruppo F delle Top 16 di Eurocup (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una vittoria fondamentale. La Germani Basket Brescia va sotto di otto all’intervallo, soffre maledettamente ma poi rimonta e riesce a portare a casa il match casalingo del PalaLeonessa contro i tedeschi dell’Oldenburg con il punteggio finale di 70-67 nella terza giornata del gruppo F alle Top 16 dell’Eurocup 2019-2020. La compagine lombarda allenata da coach Vincenzo Esposito, grazie a questo importantissimo successo, raggiunge Venezia in vetta al raggruppamento con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta a testa, mentre inseguono con un record di 1/2 l’Oldenburg ed i greci del Promitheas Patrasso. Dopo aver chiuso i primi due quarti in svantaggio 34-42, Brescia è salita notevolmente di colpi nella metà campo difensiva concedendo solo 8 punti agli avversari nella terza frazione (parziale di 17-8) e facendo corsa di testa nel punteggio per tutto il quarto ... oasport

