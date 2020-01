Basilicata, braccianti migranti in baraccopoli senza cure mediche: la denuncia di MSF (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È un quadro drammatico quello che viene fuori dal rapporto di Medici senza Frontiere sulla situazione precaria dei braccianti in Basilicata. Circa 2 mila persone impegnate nei campi nella raccolta della frutta, ‘ammassati’ in baraccopoli in condizioni di vita disumane. Lo spaccato, emerso dal rapporto Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane, è stato presentato ieri, martedì 21 gennaio 2020, da Medici senza Frontiere a Matera. Il risultato è una denuncia di sgomberi senza fine, di condizioni igieniche praticamente assenti e dell’assoluta impossibilità per molti di accedere alle cure mediche. Basilicata, braccianti in baraccopoli: l’intervento di MSF Sono stati gli operatori di Medici senza Frontiere ad offrire – tra il luglio e il novembre del 2019 – le cure mediche ai braccianti in Basilicata, fornendo orientamento socio-sanitario in 7 insediamenti ... urbanpost

