Barbara D'Urso si confessa su Mara Venier e parla del padre dei suoi figli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Barbara D'Urso si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui parla del suo rapporto con Mauro Berardi, il padre dei suoi figli, e di Mara Venier. Amiche da diversi anni, le due conduttrici in passato si erano scontrate a causa di alcuni Like che la star di Domenica In avrebbe messo a dei commenti negativi sulla D'Urso. Dopo frecciatine e botte e risposta, le presentatrici erano riuscite a chiarire e oggi fra loro è tornato il sereno. A dichiararlo Mara, ma anche Barbara, che a Chi ha svelato di aver superato il problema: "La vita è troppo breve per perdere tempo dietro a certe stupidaggini – ha detto -. Sarà stato un errore e Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C'è grande rispetto e stima tra di noi". La D'Urso ha poi parlato del suo rapporto con le colleghe e con chi la critica: "Non mi pongo il problema ...

