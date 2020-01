Bandi e politica, De Luca parla alle imprese e scherza sulla campagna elettorale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Si è concluso oggi a Salerno, nella sala convegni dell’hotel Mediterranea, il road tour della regione Campania per illustrare i dettagli del bando da 25 milioni di euro per le agevolazioni che saranno concesse alle imprese artigiane, industriali e, per la prima volta, ai venditori ambulanti. Dopo la presentazione del contesto economico, affidata al presidente della Camera di Commercio, la presentazione del bando è stata illustrata dall’assessore alle attività produttive della regione Campania, Antonio Marchiello e alla rappresentante di Sviluppo Campania, Lina d’Amato che ha assicurato procedure veloci e semplici come chiesto nei precedenti incontri. Ma non ci saranno proroghe alla scadenza prevista. Lo ha ribadito il presidente della Regione Campania, che ha colto l’occasione per ricordare tutti i programmi ai quali sta lavorando ... anteprima24

GioPepi : ANTONIO SCAVONE Pronti con Garanzia Giovani 2. Con la fase 1 , 231 persone , con i finanziamenti ricevuti, hanno po… - LameziaInforma : - TraniLiveIt : Centri per l’Impiego, Di Bari: «Perché in Puglia non ci sono ancora i bandi per potenziarli» -