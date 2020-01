Bacoli, domenica al museo anche per la Casina Vanvitelliana (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBacoli (Na) – Arriva anche per la Casina Vanvitelliana la domenica al museo. L’evento del Mibact che vede l’ingresso gratuito per la prima domenica di ogni mese nei poli museali italiani. Da febbraio vedrà così anche la partecipazione del sito borbonico di Bacoli. Dopo l’incontro col ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, avvenuto lo scorso lunedì a Cuma, il sindaco del comune alle porte di Napoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha comunicato la scelta tramite i propri canali social. “Ogni prima domenica del mese – racconta il primo cittadino di Bacoli – la Casina Vanvitelliana sarà visitabile gratis. Ne abbiamo parlato con il ministro Dario Franceschini, promotore qualche anno fa dell’iniziativa”. “Siamo certi che il turismo di qualità possa portare ricchezza per tutti – conclude il sindaco – vogliamo che i nostri tesori siano ... anteprima24

larampait : Domenica cerimonia di chiusura del #CentenariodiBacoli - CronacaFlegrea : Cerimonia di chiusura del Centenario di Bacoli: domenica doppio appuntamento - Salca74Salvio : RT @montediprocida: Auguri Bacoli. Domenica è il tuo compleanno. Le celebrazioni. -