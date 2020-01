Bacia l’amante allo stadio e viene beccato dalla TV: il video è virale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È diventato virale il video che ritrae una coppia sugli spalti di uno stadio ecuadoriano mentre un uomo e una donna si Baciano. Ripresi dalle telecamere, infatti, tra i due cala immediatamente il gelo. Tradimento svelato dalla televisione? Tradimento in diretta TV? La “Kiss Cam”, ovvero la tradizionale carrellata delle immagini sugli spalti, ha ripreso un tifoso intento a sbaciucchiare una ragazza nel corso della sfida Barcelona-Dolphin, in Ecuador. Una partita alla quale era presente anche Alessandro Del Piero, sceso in campo come ospite speciale per la “notte gialla”, la serata di presentazione del Barcelona. Insieme all’ex capitano della Juve, c’erano anche Ronaldiho, Diego Forlán, Kaká e Pirlo. Fin qui nulla di strano, salvo poi notare un cambiamento di atteggiamento della coppia. Appena si accorgono di essere ripresi dalle telecamere, infatti, ... notizie

