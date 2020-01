Avete mai visto il fidanzato di Antonella Elia? È un attore [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ Antonella Elia sta svelando ogni suo profilo caratteriale. Il pubblico sta conoscendo una donna dalle mille qualità. Ogni profilo delinea perfettamente il suo carattere che è a volte dolce, altre volte ben temperato. Nella Casa più spiata d’Italia c’è chi la ama e c’è chi no. E quando la sua acerrima nemica del reality, Fernanda Lessa l’ha descritta come una donna sola, la stessa Elia ha replicato dicendo che si, esiste qualcuno che la sta aspettando. Si chiama Pietro Delle Piane e con la showgirl stanno insieme da ben dieci mesi. Photo Credits: ‘Chi’ Pietro Delle Piane: «Mi vuoi sposare?» Il futuro marito di Antonella Elia è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex ragazza di ‘Non è la Rai‘. Secondo l’intervista pubblicata sul settimanale ‘Chi’, presto i due beniamini ... velvetgossip

