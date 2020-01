Avete domande su Half-Life: Alyx? Gli sviluppatori risponderanno durante un AMA su Reddit che si terrà oggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questo è sicuramente un buon momento per i fan di Half-Life, visto che i rumor sui precedenti capitoli è diventato realtà. Tuttavia i fan avranno sicuramente molte domande per quanto riguarda il nuovo titolo in arrivo a marzo, ovvero Half-Life: Alyx.A tal proposito Valve ha annunciato che nella giornata di oggi, alle ore 18:00 (ora italiana), su Reddit andrà in onda un AMA in cui gli sviluppatori del nuovo gioco risponderanno a tutte (o almeno, ad alcune) le domande che verranno poste dai fan.Half-Life: Alyx è esclusivo per la realtà virtuale, ma funzionerà con tutti i principali visori VR per PC. Il gioco sarà compatibile con i visori Valve Index, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive e Windows Mixed Reality. Attualmente è possibile preordinare il gioco su Steam ad un prezzo di 44,99 euro (è in sconto del 10% per un periodo limitato).Leggi altro... eurogamer

