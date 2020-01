Australian Open 2020, risultati 22 gennaio: Williams, Barty e Osaka vincono e passano al terzo turno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si sono appena concluse le partite della terza giornata degli Australian Open. Nessun problema per le big del seeding Serena Williams, Ashleigh Barty e Naomi Osaka. La statunitense ha liquidato in due set (6-2 6-3) la slovacca Tamara Zidansek, la numero uno del mondo ha rifilato un netto 6- 6-4 alla slovena Polona Hercog e la giapponese si è liberata della cinese Saisai Zheng col punteggio di 6-2 6-4, per loro si sono aperte le porte del terzo turno del primo Slam della stagione. Ad aprire il programma odierno la vittoria nel derby a stelle e strisce Sofia Kenin contro Ann Li 6-1 6-3. La prima sorpresa di giornata l’ha regalata la tedesca Julia Goerges (numero 39 del mondo) che ha battuto 4-6 6-3 7-5 la croata Petra Martic che occupa il 14° del ranking. Spettacolo e colpi di scena nelle gare che hanno visto impegnate Kristyna Pliskova-Heather Watson e Cori Gauff-Sorana-Mihaela ... oasport

