Australia: gigantesco incendio a Canberra, “rimanete in casa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un gigantesco incendio vicino all’aeroporto di Canberra ha costretto le autorità a ordinare ai residenti di rifugiarsi nelle case: lo riferisce il Guardian. Le fiamme sono divampate in breve tempo e nel tardo pomeriggio ora locale ai residenti di 3 quartieri della città è stato detto che era troppo tardi per evacuare. L’incendio interessa 90 ettari a sud dell’aeroporto. Sul posto i vigili del fuoco.L'articolo Australia: gigantesco incendio a Canberra, “rimanete in casa” Meteo Web. meteoweb.eu

Australia gigantesco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Australia gigantesco