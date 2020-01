Auletta, San Gregorio Magno e Montecorvino Rovella premiate dall’Unpli a Roma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma. Sono 28 in tutta Italia, di cui tre salernitane, le sagre di 13 regioni, premiate dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia al Senato a Roma, con il marchio “sagra di qualità”. Un marchio di qualità assegnato alle Pro Loco durante una cerimonia che si è svolta al Senato. L’evento, è stato organizzato dall’Unpli che ha certificato gli eventi più importanti del 2019, realizzati sui territori italiani come sagre ed eventi che danno lustro ai borghi, favorendo la nascita di economie legate ai prodotti e alle tipicità locali conosciuti in tutto il mondo. 110mila eventi che ogni anno si svolgono sui territori e di cui 20mila sono sagre e fiere, che si avvalgono dell’aiuto di migliaia di volontari, organizzati dalle Pro loco in tutta Italia per una spesa complessiva di 700milioni di euro. “Si tratta di un indotto diretto e indiretto che crea un valore economico e ... anteprima24

