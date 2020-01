Attaccò Gratteri in diretta Tv. Pure Bonafede sfratta Lupacchini. Il ministro ha chiesto il trasferimento d’ufficio del pg. Domani il caso approderà alla disciplinare del Csm (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Certe parole pesano più di altre e anche quando costituiscono un parere, hanno comunque il sapore di una sentenza. Proprio come quelle pronunciate ieri dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sul caso delle pesanti critiche del procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, nei confronti del procuratore capo della stessa città, Nicola Gratteri, a seguito di una maxi operazione contro la ‘ndrangheta. Già perché il guardasigilli, piuttosto alterato per questa vicenda che sta terremotando le toghe italiane, alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha detto che “il magistrato Lupacchini va trasferito”. Un parere lapidario che è stato immediatamente – e pienamente – condiviso dal procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi. Insomma si mettono male le cose per il pg di Catanzaro, su cui una settimana fa è stata aperta ... lanotiziagiornale

